«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей» Эмери — о Лиге Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о том, как тяжело выигрывать Лигу Европы.

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей. Еврокубки очень важны для нас, и они очень много дали мне в моей тренерской карьере. Сейчас я пытаюсь прочувствовать это вместе с игроками и болельщиками «Астон Виллы», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» в двух матчах обыграла «Болонью» с общим счётом 7:1. (3:1, 4:0). Таким образом, английская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ноттингем Форест».

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.