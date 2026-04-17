Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей» Эмери — о Лиге Европы

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей» Эмери — о Лиге Европы
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о том, как тяжело выигрывать Лигу Европы.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'     4:0 Конса – 89'    

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей. Еврокубки очень важны для нас, и они очень много дали мне в моей тренерской карьере. Сейчас я пытаюсь прочувствовать это вместе с игроками и болельщиками «Астон Виллы», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» в двух матчах обыграла «Болонью» с общим счётом 7:1. (3:1, 4:0). Таким образом, английская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ноттингем Форест».

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android