Роберт Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. По сумме двух матчей команда уступила «Атлетико» (0:2, 2:1).

«Мне всегда больно вылетать из Лиги чемпионов. Мы хотели дойти до конца и сыграть в полуфинале, но это футбол. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате. Мы хотим его выиграть. Сейчас у нас есть несколько дней, и у нас в голове только Ла Лига», — приводит слова Левандовского Sport.es.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 79 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на девять очков.