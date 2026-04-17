Роберт Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. По сумме двух матчей команда уступила «Атлетико» (0:2, 2:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Мне всегда больно вылетать из Лиги чемпионов. Мы хотели дойти до конца и сыграть в полуфинале, но это футбол. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате. Мы хотим его выиграть. Сейчас у нас есть несколько дней, и у нас в голове только Ла Лига», — приводит слова Левандовского Sport.es.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 79 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на девять очков.

