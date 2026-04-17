«Реал» нацелен на тренера, способного управлять «звёздами» — El Mundo

Мадридский клуб определился с вектором поиска нового главного тренера. Руководство хочет видеть у руля команды специалиста с большим опытом и авторитетом на международной арене. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, «Реал» не рассматривает молодых тренеров и не намерен продолжать эксперименты. В приоритете — наставник, способный управлять звездной раздевалкой и справляться с давлением. Среди обсуждаемых кандидатов фигурируют Клопп, Дешам, Скалони, Моуринью и Почеттино, однако ясности по их назначению пока нет. Главной целью остается Зидан, но его возвращение маловероятно.

Контракт нынешнего тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассчитан до лета 2027 года. На указанном посту 43-летний специалист сменил Хаби Алонсо, который возглавлял испанский гранд с лета.