Сафонов вошёл в символическую сборную четвертьфиналов ЛЧ по версии WhoScored

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был включён в символическую сборную четвертьфиналов Лиги чемпионов по версии популярного статистического портала WhoScored.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

По данным WhoScored оценка Сафонова составляет 7,95.

Фото: WhoScored

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0) стал для российского вратаря «ПСЖ» шестым «сухим» из 14 в главном клубном турнире Европы.

«ПСЖ» обеспечил себе выход в 1/2 финала главного клубного турнира континента, одержав две победы со счётом 2:0 над английским «Ливерпулем».

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сыграет с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».

