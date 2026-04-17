Тренер АЕКа Николич высказался о победе в матче с «Райо Вальекано» в 1/4 финала ЛК

Главный тренер греческого АЕКа Марко Николич прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с «Райо Вальекано» (3:1).

«Я уже говорил своим игрокам, что очень ими горжусь. Не только сегодняшним вечером, но и всем путём. Сегодня ребята продемонстрировали потрясающую силу духа, они победили на поле. Мы выбыли из турнира, но я снимаю перед ними шляпу за их игру. Я также горжусь болельщиками, которые заполнили стадион до отказа и поддержали нас», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Первый матч между клубами завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка и встретится с французским «Страсбургом».