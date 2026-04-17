Радимов: разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ»? Я думаю, нет

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Если Батракова будут приобретать, то это должно быть согласовано с Луисом Энрике, который понимает, где и как его использовать. Хвичу, насколько я понимаю, продают в «Арсенал», плюс неизбежны и другие трансферы. Турниров много, поэтому он сможет участвовать в матчах, пусть и не на постоянной основе, и получать игровое время.

Кто говорил, что Сафонову не стоит туда переходить и что он будет сидеть? Рассчитывать на то, что он сразу перейдёт в лучший клуб Европы и попадет в состав, точно не стоило. Но в тренировочном процессе пройти адаптацию и получить какое‑то время. Почему нет? Разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ»? Я думаю, нет, — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами.