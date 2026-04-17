Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эта победа — заслуга не тренера, а ребят». Иньиго Перес — о матче «Райо» с АЕКом в ЛК

Комментарии

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги конференций с АЕКом (1:3).

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Зини – 13'     2:0 Марин – 36'     3:0 Зини – 51'     3:1 Паласон – 60'    

«В перерыве хочется поговорить о том, что происходит. Игроки же сосредоточены на том, что произошло и что может произойти. Меня очень удивил их настрой. Мы заиграли очень хорошо и забили. Эта победа — заслуга не тренера, а ребят.

Люди испытывают страх на протяжении веков. Ты начинаешь представлять себе различные сценарии, боишься, что повторится то, что однажды уже случалось. Тебе не хочется об этом думать, приходится с этим справляться. В самый ответственный момент команда показала, что… Я даже не знаю, как назвать то, что испытывают игроки «Райо», когда дело доходит до таких ситуаций», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Первый матч между клубами завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка и встретится с французским «Страсбургом».

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android