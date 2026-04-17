«Эта победа — заслуга не тренера, а ребят». Иньиго Перес — о матче «Райо» с АЕКом в ЛК

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги конференций с АЕКом (1:3).

«В перерыве хочется поговорить о том, что происходит. Игроки же сосредоточены на том, что произошло и что может произойти. Меня очень удивил их настрой. Мы заиграли очень хорошо и забили. Эта победа — заслуга не тренера, а ребят.

Люди испытывают страх на протяжении веков. Ты начинаешь представлять себе различные сценарии, боишься, что повторится то, что однажды уже случалось. Тебе не хочется об этом думать, приходится с этим справляться. В самый ответственный момент команда показала, что… Я даже не знаю, как назвать то, что испытывают игроки «Райо», когда дело доходит до таких ситуаций», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Первый матч между клубами завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка и встретится с французским «Страсбургом».