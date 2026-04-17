Победа АЕКа Николича над «Райо Вальекано» — в видеообзоре матча 1/4 финала ЛК
В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК под руководством серба Марко Николича и испанский «Райо Вальекано». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля. Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция).
Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Зини – 13' 2:0 Марин – 36' 3:0 Зини – 51' 3:1 Паласон – 60'
В составе хозяев дублем отметился Зини и ещё один мяч на счету Рэзвана Марина.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Иси Паласон.
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Первый матч между клубами завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка и встретится с французским «Страсбургом».
