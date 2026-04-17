Видеообзор результативного матча между «Шахтёром» и «АЗ Алкмаром» в Лиге конференций

«Шахтёр» сыграл вничью с «АЗ Алкмар» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Свен Яблонски» и закончилась со счётом 2:2.

В составе «Шахтёра» забивали Алисон и Лука Мейреллес. За хозяев отличились Исак Йенсен и Матей Шин.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 3:0.

Соперником «Шахтёра» по полуфиналу станет английский «Кристал Пэлас». Первый матч между командами состоится 30 апреля. Ответная игра запланирована на 7 мая.

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая.