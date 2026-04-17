Видеообзор результативного матча между «Шахтёром» и «АЗ Алкмаром» в Лиге конференций
Поделиться
«Шахтёр» сыграл вничью с «АЗ Алкмар» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Свен Яблонски» и закончилась со счётом 2:2.
Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 58' 1:1 Йенсен – 73' 2:1 Шин – 80' 2:2 Мейреллес – 83'
В составе «Шахтёра» забивали Алисон и Лука Мейреллес. За хозяев отличились Исак Йенсен и Матей Шин.
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Первый матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 3:0.
Соперником «Шахтёра» по полуфиналу станет английский «Кристал Пэлас». Первый матч между командами состоится 30 апреля. Ответная игра запланирована на 7 мая.
Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
04:53
-
04:52
-
04:43
-
04:40
-
04:34
-
04:23
-
04:18
-
04:05
-
03:37
-
03:36
-
03:22
-
03:16
-
03:09
-
02:34
-
02:32
-
02:16
-
01:57
-
01:51
-
01:39
-
01:22
-
01:18
-
00:57
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:13
-
00:08
-
00:07
-
00:04
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 16 апреля 2026
-
23:59