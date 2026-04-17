Все новости
Экс-скаут «Реала» — о Винисиусе: похоже, мозг у него не поддаётся тренировке

Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро раскритиковал нападающего клуба Винисиуса Жуниора после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двух матчей «Реал» проиграл «Баварии» со счётом 4:6 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Сколько программ я уже говорю, что нужно работать над реализацией, нужно работать над головой? Похоже, мозг у него не поддаётся тренировке, но завершение — да. Так давайте работать. Это реальность», — приводит слова Ромеро Cadena Ser.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 47 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и 14 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Комментарии
