Андрей Аршавин назвал незаменимого футболиста для «Краснодара»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал футболиста, который является незаменимым для «Краснодара».

«Краснодар» в прошлом году выиграл чемпионат маленькой обоймой, а сейчас она ещё меньше. Это большие риски. Если Кордоба вылетает, то гонка прекращается. Его заменить некем. Если, например, не будет Сперцяна, то на его место Кривцов есть, Ленини, Черников.

Кордоба очень много даёт. Он один вытащил игру с «Ахматом». Большие риски у «Краснодара». Они еще в Кубке играют. Не желаю никому травм. Игра у них смотрится. Но даже в первом тайме игры с «Зенитом» казалось, что у них нет запаса мощи. Они играли в спокойной манере. В прошлом году их менталитет изменился. Они понимают, что момент к ним рано или поздно придёт, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 53 очка. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Балтикой». Матч состоится 18 апреля.

