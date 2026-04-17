Тренер «Браги» Карлос Висенс отреагировал на победу в матче с «Бетисом» в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиге Европы с «Бетисом» (4:2).

«Мы знали, что «Бетис» будет очень силен на первых минутах и мы должны проявить характер и силу воли, чтобы выдержать этот стартовый натиск. Мы старались выжить за счёт владения, но это всегда чревато ошибками и пропущенными голами.

Когда мы обсуждали наши шансы в перерыве, мы сказали, что нам нужно придерживаться намеченного плана и верить в себя, потому что нам удалось проложить этот путь в четвертьфинал, и если хотим пройти дальше, то мы не можем сдаваться. Думаю, игроки продолжали верить после наших перестановок в перерыве. Но самое главное, мы продолжили играть смело, высоко прессинговать, играть между линиями. Эта агрессивная игра в начале второго тайма привела к забитым мячам, которые позволили нам отыграться», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы и сыграет с немецким «Фрайбургом».