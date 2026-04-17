«Трудно объяснить это поражение». Пеллегрини — о матче «Бетиса» с «Брагой» в ЛЕ

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиге Европы с «Брагой» (2:4).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Антони – 13'     2:0 Эззалзули – 26'     2:1 Виктор – 38'     2:2 Карвальо – 49'     2:3 Орта – 53'     2:4 Горби – 74'    

«Трудно объяснить это поражение. В первом тайме мы играли на высоком уровне, забили два гола и имели ещё два или три явных шанса, но допустили ошибку. Два наших центральных защитника столкнулись, и это привело к ответному голу. В раздевалке мы очень переживали из-за этого гола.

Во втором тайме, после необязательного пенальти и углового, они повели 3:2. Мы не смогли оправиться от этого. Мы знаем, что «Брага» любит контролировать мяч, но ей это не удавалось. Они не нанесли ни одного удара по нашим воротам, но затем получили подарок — свой первый гол. Возможно, во втором тайме мы продолжали думать об этом, и пенальти с угловым решили исход противостояния», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы и сыграет с немецким «Фрайбургом».

