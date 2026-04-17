Экс-скаут «Реала»: надоело видеть безмозглых футболистов в футболке самого великого клуба

Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро раскритиковал футболистов клуба после вылета из Лиги чемпионов.

«Прежде всего нужно подписывать игроков с мозгами. Мне надоело видеть безмозглых футболистов в футболке самого великого клуба в истории», — приводит слова Ромеро Cadena Ser.

Напомним, по итогам двух матчей «Реал» проиграл «Баварии» со счётом 4:6 в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершил участие в турнире. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков. В следующем туре Ла Лиги мадридский клуб встретится с «Алавесом». Матч состоится 21 апреля.