«В матче с «Балтикой» они не испытают проблем». Радимов — о «Краснодаре»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Балтикой» в рамках 25‑го тура РПЛ.

«В прошлом году такая же ситуация была. «Краснодар» тогда выдержал. Сейчас у них появился чемпионский опыт. Обойма стало меньше, но дома их игра внушает оптимизм. Свои игры они могут пройти уверенно. В матче с «Балтикой» они не испытают проблем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 53 очка. В следующем туре «быки» встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится 18 апреля.