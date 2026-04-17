Неожиданная победа «Браги» над «Бетисом» — в видеообзоре ответного матча 1/4 финала ЛЕ

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 испанский «Бетис» неожиданно проиграл португальской «Браге». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). Победу со счётом 4:2 праздновали гости.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Антони и Абде Эззалзули.

В составе гостей голы записали на свой счёт Пау Виктор, Витор Карвальо, Рикарду Орта и Жан-Батист Горби.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы и сыграет с немецким «Фрайбургом».