Неожиданная победа «Браги» над «Бетисом» — в видеообзоре ответного матча 1/4 финала ЛЕ
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 испанский «Бетис» неожиданно проиграл португальской «Браге». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). Победу со счётом 4:2 праздновали гости.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Антони – 13' 2:0 Эззалзули – 26' 2:1 Виктор – 38' 2:2 Карвальо – 49' 2:3 Орта – 53' 2:4 Горби – 74'
В составе хозяев забитыми мячами отметились Антони и Абде Эззалзули.
В составе гостей голы записали на свой счёт Пау Виктор, Витор Карвальо, Рикарду Орта и Жан-Батист Горби.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы и сыграет с немецким «Фрайбургом».
