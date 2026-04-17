Роберт Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём будущем в каталонском клубе.

«У нас есть время, клуб знает всё, что я думаю. Мне нужно время, чтобы подумать, это понятно с обеих сторон. Самое важное сейчас — понять, чего мы хотим добиться в этом сезоне. Я не хочу говорить о предложениях и будущем. Ла Лига — вот что сейчас важно. Потом уже можно будет всё обсудить», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.