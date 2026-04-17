Андрей Аршавин считает, что в РПЛ поменяется лидер до конца сезона

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о смене лидера до конца сезона в РПЛ.

«Мне кажется, что смена лидера будет на этой дистанции. Не могу сказать, «Краснодар» потом вернется на первое место или нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 53 очка. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко.

В 25-м туре РПЛ «Краснодар» встретится на своём поле с «Балтикой», «Зенит» отправится в гости к «Динамо» в Махачкалу. Оба матча пройдут 19 апреля.