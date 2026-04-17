Нападающий Олли Уоткинс прокомментировал выход «Астон Виллы» в полуфинал Лиги Европы

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'     4:0 Конса – 89'    

«Для «Астон Виллы» это невероятное достижение. Мы вышли в полуфинал и сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в Лиге чемпионов. Очень нравится участвовать в Лиге Европы, и мы очень хотели выйти в полуфинал. Сотый гол за «Астон Виллу»? Это достижение, к которому всегда стремился, поэтому очень горжусь тем, чего добился. Это особенное событие — я сделал это здесь перед семьёй и друзьями. Буду бережно хранить в памяти этот момент», — приводит слова Уоткинса официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингем Форест». Первая игра пройдёт 30 апреля, а ответная — 7 мая.

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
