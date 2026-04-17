Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владельцы «Челси» поддержали главного тренера команды Росеньора

Комментарии

Со-владелец «Челси» Бехдад Эгбали выразил поддержку главному тренеру клуба Лиаму Росеньору.

«Что касается Лиама, у нас была возможность работать с ним ежедневно более 18 месяцев, поэтому мы знали, чего ожидать. Считаем, что у него есть все задатки для успеха в «Челси». Он отлично начал. Последние 5-6 матчей были непростыми, но мы поддерживаем Лиама. Конечно, это бизнес, ориентированный на результат, но считаем, что он может добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Цель — сохранить лучших игроков в «Челси», и мы это сделали. Нет никакого намерения перестраиваться каждые 3-4 года. Вы настраиваете модель, совершенствуетесь, учитесь на ошибках», — приводит слова Эгбали The Athletic.

41-летний англичанин перешёл из «Страсбура» в «Челси» в январе. Под его руководством клуб провёл 21 матч. После 32 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android