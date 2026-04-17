Тренер «Ноттингем Форест» Перейра прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«У меня фантастическая команда — тренера в этом контексте я не имею в виду. Всё дело в самой команде, по-настоящему обладающей духом, характером и мастерством. Думаю, «Ноттингем» это заслужил: клуб, болельщики, все. Нам нужно было вместе всё это выдержать. Выдержать и в конце игры испытать гордость. За себя, за болельщиков и за всё то, что мы смогли сделать на поле», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

«Ноттингем Форест» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Первая игра пройдёт 30 апреля, а ответная — 7 мая.