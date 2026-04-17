Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о вылете своего клуба от «Астон Виллы» в Лиге Европы
Поделиться
Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:4) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16' 2:0 Буэндия – 26' 3:0 Роджерс – 39' 4:0 Конса – 89'
«Было очень непросто отыгрываться после результата первого матча. Мы старались бороться против сильного соперника и начали хорошо, но первый пропущенный гол сильно осложнил нам задачу», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдёт 30 апреля, а ответный — 7 мая. Данное противостояние станет первым с сезона-2008/2009, в котором на стадии полуфинала еврокубка сыграют два английских клуба. Победитель сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» — «Фрайбург».
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
07:07
-
07:00
-
06:33
-
05:47
-
05:34
-
05:31
-
04:53
-
04:52
-
04:43
-
04:40
-
04:34
-
04:23
-
04:18
-
04:05
-
03:37
-
03:36
-
03:22
-
03:16
-
03:09
-
02:34
-
02:32
-
02:16
-
01:57
-
01:51
-
01:39
-
01:22
-
01:18
-
00:57
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:13
-
00:08