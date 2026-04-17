Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о вылете своего клуба от «Астон Виллы» в Лиге Европы

Комментарии

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:4) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'     4:0 Конса – 89'    

«Было очень непросто отыгрываться после результата первого матча. Мы старались бороться против сильного соперника и начали хорошо, но первый пропущенный гол сильно осложнил нам задачу», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдёт 30 апреля, а ответный — 7 мая. Данное противостояние станет первым с сезона-2008/2009, в котором на стадии полуфинала еврокубка сыграют два английских клуба. Победитель сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» — «Фрайбург».

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
