Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о вылете своего клуба от «Астон Виллы» в Лиге Европы

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:4) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Было очень непросто отыгрываться после результата первого матча. Мы старались бороться против сильного соперника и начали хорошо, но первый пропущенный гол сильно осложнил нам задачу», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдёт 30 апреля, а ответный — 7 мая. Данное противостояние станет первым с сезона-2008/2009, в котором на стадии полуфинала еврокубка сыграют два английских клуба. Победитель сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» — «Фрайбург».