Андрей Аршавин: Соболев — это главная движущая сила «Зенита» весной

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил текущую форму форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев — это главная движущая сила «Зенита» весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

