До девяти игроков могут покинуть «Ливерпуль» летом — The Telegraph

«Ливерпуль» готов расстаться с девятью футболистами грядущим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

В конце сезона «Ливерпуль» прощается с Энди Робертсоном и Мохамедом Салахом. Кроме того, в июне истекают контракты у Кельвина Рэмси и Риса Уильямса.

Также главный тренер клуба Арне Слот подтвердил, что, прежде чем команда сможет совершить приобретения в летнее трансферное окно, «красным» придётся продавать игроков.

В качестве тех, кого «Ливерпуль» может продать, The Telegraph называет защитника Джозефа Гомеса, полузащитников Алексиса Макаллистера, Харви Эллиотта, Кёртиса Джонса и вингера Федерико Кьезу.

Некоторые футболисты не оправдали ожиданий «Ливерпуля», другие нуждаются в новом вызове. Кроме того, будущее Арне Слота также находится под большим вопросом.