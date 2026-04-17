Санкт-Паули — Кёльн. Прямая трансляция
21:30 Мск
Расписание матчей 30-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 апреля, матчем «Санкт-Паули» — «Кёльн» стартует 30-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Бундеслиги (время — московское):

17 апреля, пятница:

21:30. «Санкт-Паули» — «Кёльн».

18 апреля, суббота:

16:30. «Вердер» — «Гамбург»;
16:30. «Унион» — «Вольфсбург»;
16:30. «Байер»— «Аугсбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд;
19:30. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».

19 апреля, воскресенье:

16:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»;
18:30. «Бавария» — «Штутгарт»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 76 очков за 29 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
