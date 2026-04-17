Расписание матчей 30-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 апреля, матчем «Санкт-Паули» — «Кёльн» стартует 30-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 30-го тура Бундеслиги (время — московское):
17 апреля, пятница:
21:30. «Санкт-Паули» — «Кёльн».
18 апреля, суббота:
16:30. «Вердер» — «Гамбург»;
16:30. «Унион» — «Вольфсбург»;
16:30. «Байер»— «Аугсбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд;
19:30. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».
19 апреля, воскресенье:
16:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»;
18:30. «Бавария» — «Штутгарт»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 76 очков за 29 матчей.