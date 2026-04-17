Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, матчем «Енисей» — «Челябинск» стартует 28-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 17 апреля (время московское):

15:00. «Енисей» — «Челябинск»;

18:00. «Торпедо» Москва — «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 28 игр. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (45) и костромской «Спартак» (44). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.