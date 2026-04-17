Санкт-Паули — Кёльн. Прямая трансляция
Расписание матчей 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026, календарь РПЛ

Сегодня, 17 апреля, стартует 25-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское)

17 апреля (пятница):

  • 19:30. «Ростов» — «Сочи».

18 апреля (суббота):

  • 12:00. «Оренбург» — «Локомотив»;
  • 14:30. «Крылья Советов» — ЦСКА;
  • 17:00. «Рубин» — «Акрон»;
  • 19:30. «Пари НН» — «Динамо»;

19 апреля (воскресенье):

  • 14:30. «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»;
  • 17:00. «Спартак» — «Ахмат»;
  • 19:30. «Краснодар» — «Балтика».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (53), второе — «Зенит» (52). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (45).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов
