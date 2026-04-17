Санкт-Паули — Кёльн. Прямая трансляция
Расписание матчей 30-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 апреля, матчем «Ланс» — «Тулуза» стартует 30-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Лиги 1 (время московское)

17 апреля, пятница:

21:45. «Ланс» — «Тулуза».

18 апреля, суббота:

18:00. «Лорьян» — «Марсель»;
20:00. «Анже» — «Гавр»;
22:05. «Лилль» — «Ницца».

19 апреля, воскресенье:

16:00. «Монако» — «Осер»;
18:15. «Нант» — «Брест»;
18:15. «Страсбург» — «Ренн»;
18:15. «Метц» — «Париж»;
21:45. «Пари Сен-Жермен» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
