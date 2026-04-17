Санкт-Паули — Кёльн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Расписание матчей 29-го тура Первой лиги сезона 2025/2026

Расписание матчей 29-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Сегодня, 17 апреля, матчем «Енисей» — «Челябинск» стартует 29-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Первой лиги (время московское)

17 апреля, пятница:

15:00. «Енисей» — «Челябинск»;
18:00. «Торпедо» Москва — «КАМАЗ».

18 апреля, суббота:

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Ротор»;
13:30. «Сокол» — «Урал»;
15:00. «Чайка» — «Факел»;
15:00. «Уфа» — «Черноморец»;
17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Родина» — «Волга» Ульяновск;
17:30. «Нефтехимик» — «Спартак» Кострома.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 59 очков за 28 матчей.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
