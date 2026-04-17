Расписание матчей 29-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 17 апреля, матчем «Енисей» — «Челябинск» стартует 29-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура Первой лиги (время московское)
17 апреля, пятница:
15:00. «Енисей» — «Челябинск»;
18:00. «Торпедо» Москва — «КАМАЗ».
18 апреля, суббота:
10:00. «СКА-Хабаровск» — «Ротор»;
13:30. «Сокол» — «Урал»;
15:00. «Чайка» — «Факел»;
15:00. «Уфа» — «Черноморец»;
17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Родина» — «Волга» Ульяновск;
17:30. «Нефтехимик» — «Спартак» Кострома.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 59 очков за 28 матчей.