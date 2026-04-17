Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, состоится стартовый матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 17 апреля (время московское):

19:30. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» (Сочи).

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 24 матча. «Сочи» идёт на последнем, 16-м месте в чемпионате, имея в своём активе 12 очков.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Краснодар» (53). На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» (52). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (45).