Юношеская сборная России U16 и женская юниорская U16 сыграют на турнирах развития УЕФА
Поделиться
Юношеская сборная России U16 и женская юниорская команда U16 примут участие в турнирах развития УЕФА. Об этом сообщил телеграм-канал Российского футбольного союза.
Команда юношей выступит на турнире в Шымкенте (Казахстан) с 25 по 30 апреля. Соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Пакистана и Казахстана.
Расписание матчей юношеской сборной России (время московское):
25 апреля. 13:30. Россия – Азербайджан;
27 апреля. 8:30. Россия – Пакистан;
30 апреля. 13:30. Казахстан – Россия.
Девушки в Минске (Беларусь) сыграют с командами Болгарии, Замбии и Беларуси. Даты и время матчей будут объявлены позднее.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:54
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:25
-
10:12
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:31
-
08:29
-
07:07
-
07:00
-
06:33
-
05:47
-
05:34
-
05:31
-
04:53
-
04:52
-
04:43
-
04:40
-
04:34