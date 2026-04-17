Расписание матчей 33-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 апреля, матчем «Сассуоло» — «Комо» стартует 33-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура Серии А (время московское)

17 апреля, пятница:

19:30. «Сассуоло» — «Комо»;

21:45. «Интер» — «Кальяри».

18 апреля, суббота:

16:00. «Удинезе» — «Парма»;

19:00. «Наполи» — «Лацио»;

21:45. «Рома» — «Аталанта».

19 апреля, воскресенье:

13:30. «Кремонезе» — «Торино»;

16:00. «Верона» — «Милан»;

19:00. «Пиза» — «Дженоа»;

21:45. «Ювентус» — «Болонья».

20 апреля, понедельник:

21:45. «Лечче» — «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 75 очков за 32 матча.