Расписание матчей 33-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 апреля, матчем «Сассуоло» — «Комо» стартует 33-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 33-го тура Серии А (время московское)
17 апреля, пятница:
19:30. «Сассуоло» — «Комо»;
21:45. «Интер» — «Кальяри».
18 апреля, суббота:
16:00. «Удинезе» — «Парма»;
19:00. «Наполи» — «Лацио»;
21:45. «Рома» — «Аталанта».
19 апреля, воскресенье:
13:30. «Кремонезе» — «Торино»;
16:00. «Верона» — «Милан»;
19:00. «Пиза» — «Дженоа»;
21:45. «Ювентус» — «Болонья».
20 апреля, понедельник:
21:45. «Лечче» — «Фиорентина».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 75 очков за 32 матча.