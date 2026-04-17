Главный тренер «Порту» Фариоли высказался о вылете из Лиги Европы

Главный тренер португальского «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Ноттингем Форест» (0:1).

«Как и в первом матче, у нас был отличный момент в стартовые три минуты. Его мы не реализовали. После красной карточки у нас в перерыве появилась возможность внести определённые коррективы. Не только заменить нескольких игроков, но в особенности провести тактические перестановки.

Думаю, это фантастика — то, как среагировала команда. Во втором тайме мы переключили передачу. По ходу обеих игр можно было бы вычислить, кто точно заслуживал этой победы, но иногда «заслуживать» бывает недостаточно. Надо было забивать, а мы этого не делали, особенно на «Драгау», — приводит слова Фариоли официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.