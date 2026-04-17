Тренер «Ноттингема» Перейра высказался о предстоящем полуфинале ЛЕ с «Астон Виллой»

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра высказался о выходе в 1/2 финала Лиги Европы, где предстоит сыграть с «Астон Виллой». Первая встреча состоится 30 апреля, вторая — 7 мая.

«Поверьте, сейчас я думаю только о «Бёрнли». Нам нужно восстановиться, разобраться с травмами и психологически подготовиться к матчу через три дня. Но, конечно, «Астон Вилла» — сильная команда. Мы играли с ней несколько дней назад, и это было непросто, ведь «Вилла» — команда уровня Лиги чемпионов. Но мы будем готовы к этому противостоянию, когда придёт время», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.