«Из этой пары должен быть чемпион». Бубнов — о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» с «Баварией»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о решающих стадиях Лиги чемпионов. В полуфиналах встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария», а также испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Арсенал».

— Например, ваш прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Бавария», кто пройдёт в финал?

— Я считаю, что лучше было бы, чтобы это был не полуфинал, а финал. И, на мой взгляд, из этой пары должен быть чемпион Лиги чемпионов, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда победила итальянский «Интер» — 5:0.