Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
«Попал не в то время не в то место». Никитин — об Осинькине в «Сочи»

«Попал не в то время не в то место». Никитин — об Осинькине в «Сочи»
Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин отметил, что репутация тренера Игоря Осинькина пострадала из-за работы в «Сочи». Осинькин возглавил клуб в сентябре 2025 года, и после 24 туров Мир Российской Премьер‑Лиги команда набрала лишь 12 очков, занимая последнее, 16‑е место в турнирной таблице.

«На моей памяти, у Осинькина в Премьер‑Лиге точно не было такой ситуации, когда у команды слишком большой отрыв от зоны стыков. Он принимал команду на ходу сезона, не собирал коллектив. Жалко Игоря Витальевича, он попал не в то время не в то место. К сожалению, немного подпортил себе реноме. Но он всё равно остаётся качественным российским специалистом», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сегодня, 17 апреля, «Сочи» на выезде встретится с «Ростовом», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

