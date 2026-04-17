Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Кристал Пэлас»: считаю, что по сумме двух матчей мы заслуженно вышли в полуфинал

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» (1:2). «Кристал Пэлас» прошёл дальше по сумме двух игр — 4:2.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 17'     1:1 Гудмундссон – 30'     2:1 Ндур – 53'    

«Полагаю, первый и самый значимый шаг мы сделали в домашнем матче — вероятно, именно там мы и обеспечили себе победу в этом противостоянии. Сегодня мы очень удачно начали игру, но после того, как соперник сравнял счёт с пенальти, к нему вернулась уверенность в своих силах. А второй гол, забитый сразу после перерыва, поставил нас в крайне затруднительное положение. Тем не менее нужно отдать должное игрокам за проявленную стойкость. В атаке мы действовали не слишком выразительно, зато великолепно отработали в обороне, не позволив сопернику создать много опасных моментов в оставшееся время. Считаю, что по сумме двух матчей мы вполне заслуженно вышли в полуфинал», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

