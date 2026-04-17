Александр Бубнов: «Оренбург» точно не проиграет «Локомотиву»

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив». Встреча состоится 18 апреля.

«12 часов дня, плюс синтетика, плюс у «Оренбурга» безвыходная ситуация, плюс «Оренбург» сейчас хорошо выглядит. Как я говорил, они очень много забивают, а это самое главное. Для того чтобы, как говорится, выигрывать матчи, нужно в первую очередь забивать. А в обороне там, в целом, они стали лучше играть. И поэтому там будет запредельный настрой.

Если я в «Оренбурге» более-менее уверен, что они забьют, но я не уверен, что «Локомотив» сможет не пропустить. Они на выезде хуже играют. Плюс, я говорю, «Оренбург» — это особая тема, там всегда очень тяжело играть не из-за того, что команда хорошо играет, а из-за того, что там вот такие условия. Поэтому, на мой взгляд, обе забьют и «Оренбург» точно не проиграет. Но им нужно выигрывать, их ничья тоже особо не устраивает, хотя соперник очень серьёзный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».