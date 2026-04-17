Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Оренбург» точно не проиграет «Локомотиву»

Александр Бубнов: «Оренбург» точно не проиграет «Локомотиву»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив». Встреча состоится 18 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«12 часов дня, плюс синтетика, плюс у «Оренбурга» безвыходная ситуация, плюс «Оренбург» сейчас хорошо выглядит. Как я говорил, они очень много забивают, а это самое главное. Для того чтобы, как говорится, выигрывать матчи, нужно в первую очередь забивать. А в обороне там, в целом, они стали лучше играть. И поэтому там будет запредельный настрой.

Если я в «Оренбурге» более-менее уверен, что они забьют, но я не уверен, что «Локомотив» сможет не пропустить. Они на выезде хуже играют. Плюс, я говорю, «Оренбург» — это особая тема, там всегда очень тяжело играть не из-за того, что команда хорошо играет, а из-за того, что там вот такие условия. Поэтому, на мой взгляд, обе забьют и «Оренбург» точно не проиграет. Но им нужно выигрывать, их ничья тоже особо не устраивает, хотя соперник очень серьёзный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android