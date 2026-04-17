Тренер «Фиорентины» Ваноли: мы сделали очередной шаг вперёд в своём развитии

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас» (2:1). «Фиорентина» покинула турнир, проиграв по сумме двух встреч — 2:4.

«Мы разочарованы пропущенным голом в первом тайме. В первом матче было то же самое, мы должны научиться избегать ошибок, которые приводят к таким ситуациям. Но в то же время мы ни на секунду не переставали бороться — мы продолжали верить в себя и изменили ход матча. Я искренне горжусь командой и хочу поздравить её, потому что я действительно горжусь ей.

Жаль, что нам пришлось проходить этот путь, одновременно сталкиваясь с трудностями в чемпионате, — из-за этого мы не всегда могли подойти к матчам с необходимой свежестью. Нашим соперником была сильная команда — представитель Премьер-лиги, который в воскресенье обыграл «Ньюкасл» и считался одним из главных претендентов на трофей. Победа над ними [во ответном матче] означает, что мы сделали очередной шаг вперёд в своём развитии», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.