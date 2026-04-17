Тренер «Краснодара» Мусаев: «Балтика» доставила огромные проблемы всем лидерам

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед предстоящим матчем 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра пройдёт в воскресенье, 19 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Рады после трёх выездных матчей вернуться домой, зная, что практически все билеты уже проданы. Это будет большой матч. «Балтика» проводит отличный сезон. Команда доставила огромные проблемы всем лидерам. С ней было очень сложно играть в Калининграде. Осталось шесть матчей, каждая игра как финал. Ждём игру с высоким накалом. Каждая команда будет делать всё для победы. Делаем всё возможное, за два дня до игры мы провели отличные тренировки. Ждём с нетерпением начала этого матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Балтика» располагается на четвёртой строчке, команда заработала 44 очка в 24 встречах.