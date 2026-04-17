Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Краснодара» Мусаев: «Балтика» доставила огромные проблемы всем лидерам

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед предстоящим матчем 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра пройдёт в воскресенье, 19 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
«Рады после трёх выездных матчей вернуться домой, зная, что практически все билеты уже проданы. Это будет большой матч. «Балтика» проводит отличный сезон. Команда доставила огромные проблемы всем лидерам. С ней было очень сложно играть в Калининграде. Осталось шесть матчей, каждая игра как финал. Ждём игру с высоким накалом. Каждая команда будет делать всё для победы. Делаем всё возможное, за два дня до игры мы провели отличные тренировки. Ждём с нетерпением начала этого матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Балтика» располагается на четвёртой строчке, команда заработала 44 очка в 24 встречах.

Мусаев — в топе тренеров РПЛ по количеству побед в первых 150 матчах
