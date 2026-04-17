В «Барселоне» планируют продлить контракт с Фликом по системе «1+1» — Mundo Deportivo

Испанская «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом на один год с опцией пролонгации ещё на один сезон при условии достижения определённых целей. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Отмечается, что устная договорённость со специалистом уже достигнута, однако сам тренер считает, что сейчас не лучшее время для официального подписания, поскольку он хочет заслужить продление контракта своими результатами.

61-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2027 года.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 79 очков за 31 матч.