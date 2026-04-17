Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Балтика»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 19 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На «Балтике» никак не скажется потеря некоторых ведущих футболистов перед матчем. Не знаю, будет ли играть у них Хиль. Там не всё так плохо, как показалось. Судя по заявлению «Балтики», завтра он будет готов к матчу. Считаю, что не имеет значения, кто играет у «Балтики». Они сильны своей структурой, физической подготовкой, стандартами. Они готовы заменить любого футболиста. То же самое касается Чивича и Йенне, которые не являются основными игроками. На это не нужно делать каких-то акцентов. «Балтика» сильна за счёт своей организации.

Если оценивать осень и весну, то глобально в игре соперника ничего не поменялось. Они играют за счёт своих сильных сторон, которые уже были перечислены. Может, им немножко не повезло в прошлом матче. В прошлой игре «Балтика» могла выигрывать у «Пари НН». Что касается тренера? Талалаев сам много матчей смотрит с трибуны. У него хорошо отлаженный механизм с помощниками. Он всегда на связи, где бы он ни был. Здесь тоже не будет никаких трудностей для «Балтики», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В гонке «Зенита» и «Краснодара» важны дата и время начала игр. Даже тут есть зависимость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android