Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Балтика»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 19 апреля.

«На «Балтике» никак не скажется потеря некоторых ведущих футболистов перед матчем. Не знаю, будет ли играть у них Хиль. Там не всё так плохо, как показалось. Судя по заявлению «Балтики», завтра он будет готов к матчу. Считаю, что не имеет значения, кто играет у «Балтики». Они сильны своей структурой, физической подготовкой, стандартами. Они готовы заменить любого футболиста. То же самое касается Чивича и Йенне, которые не являются основными игроками. На это не нужно делать каких-то акцентов. «Балтика» сильна за счёт своей организации.

Если оценивать осень и весну, то глобально в игре соперника ничего не поменялось. Они играют за счёт своих сильных сторон, которые уже были перечислены. Может, им немножко не повезло в прошлом матче. В прошлой игре «Балтика» могла выигрывать у «Пари НН». Что касается тренера? Талалаев сам много матчей смотрит с трибуны. У него хорошо отлаженный механизм с помощниками. Он всегда на связи, где бы он ни был. Здесь тоже не будет никаких трудностей для «Балтики», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.