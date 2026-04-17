Тренер «Краснодара» Мусаев оценил игру Кривцова на правом фланге атаки

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру полузащитника Никиты Кривцова на правом фланге атаки.

— Как пришла идея использовать Кривцова на правом фланге атаки в кубковом матче с «Зенитом»?

— Никита провёл хорошую игру, не без изъянов. Если мы вспомним, в том матче в первом моменте он пробил головой со стандарта. Во втором тайме бил со второго темпа с угла штрафной. От него исходило достаточно много остроты. Были плюсы и минусы, когда он смещался в центр и создавал численное преимущество. Считаем, что это неплохая модель, которую мы можем использовать под определённых соперников, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.