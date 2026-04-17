Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Краснодара» Мусаев: хотелось бы, чтобы в составе было по два футболиста на позиции

Тренер «Краснодара» Мусаев: хотелось бы, чтобы в составе было по два футболиста на позиции
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о проблемах в составе команды. Ранее стало известно, что нападающий Виктор Са выбыл до конца сезона из-за травмы.

— Вы нашли идеальную замену Виктору Са? И какое у вас отношение к короткой скамейке запасных?
— Мы пока ещё в поиске. Попробовали несколько сочетаний в последних трёх матчах. Под каждого соперника мы можем выбирать разные сочетания игроков.

Короткая скамейка? Не думаю, что в этом есть много плюсов. Конечно, хотелось бы, чтобы было по два футболиста на позиции. Год назад у нас была проблема с травмой Са, который пропустил много матчей. Сейчас более жёсткий календарь, играем и в Кубке, и в чемпионате. В середине недели будет игра со «Спартаком». Когда такая небольшая скамейка и есть ещё дисквалификации и травмы, нужна ротация. Важно быть готовым физически. Мы уже играли два раза по три матча в неделю, в принципе, вывезли. Футболисты любят больше играть, чем тренироваться. Делаем от себя всё, что можем. Отдаём все свои силы. Надеюсь, это нас приведёт к тому, что было в прошлом сезоне, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

