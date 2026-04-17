Мурад Мусаев считает, что Боселли пока нужно время на адаптацию в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что Хуану Боселли пока нужно время на адаптацию в южном клубе.

«Хуану Боселли нужно время на адаптацию. Он показывает большое желание, мотивацию и работает на все сто процентов. Он поздно приехал на сборы. Нужно понять требования. Мало кто из футболистов зашёл и сразу стал основным футболистом. Думаю, он движется в правильном направлении. В ближайшее время у него будут хорошие шансы, чтобы проявить себя», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.