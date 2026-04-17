Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: были матчи, где Черников сыграл ниже своих возможностей

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалениях полузащитника Александра Черникова.

«Черников сам переживает по поводу своих красных карточек. Было несколько матчей, где он сыграл ниже своих возможностей. Всё понимает, в чём проблема. Я уверен, что в ближайших матчах мы увидим Черникова, которого привыкли видеть весь 2025 год», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В этом сезоне Черников получил красную карточку в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0). Это удаление стало вторым подряд для полузащитника, так как ранее он был удалён на 90+6-й минуте в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android