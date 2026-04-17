Мурад Мусаев: были матчи, где Черников сыграл ниже своих возможностей

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалениях полузащитника Александра Черникова.

«Черников сам переживает по поводу своих красных карточек. Было несколько матчей, где он сыграл ниже своих возможностей. Всё понимает, в чём проблема. Я уверен, что в ближайших матчах мы увидим Черникова, которого привыкли видеть весь 2025 год», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В этом сезоне Черников получил красную карточку в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0). Это удаление стало вторым подряд для полузащитника, так как ранее он был удалён на 90+6-й минуте в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).