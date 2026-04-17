Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о состоянии здоровья Сперцяна после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о состоянии здоровья полузащитника Эдуарда Сперцяна. В матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) Сперцян получил повреждение в столкновении с нападающим сине-бело-голубых Педро, после которого последний был удалён.

«Со Сперцяном всё хорошо. Он отделался большим ушибом. У него были ссадины на ноге. Старая травма его тоже не беспокоит», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с калининградской «Балтикой» в воскресенье, 19 апреля.