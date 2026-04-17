Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о состоянии здоровья Сперцяна после матча с «Зенитом»

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о состоянии здоровья Сперцяна после матча с «Зенитом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о состоянии здоровья полузащитника Эдуарда Сперцяна. В матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) Сперцян получил повреждение в столкновении с нападающим сине-бело-голубых Педро, после которого последний был удалён.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Со Сперцяном всё хорошо. Он отделался большим ушибом. У него были ссадины на ноге. Старая травма его тоже не беспокоит», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с калининградской «Балтикой» в воскресенье, 19 апреля.

