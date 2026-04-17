Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: в матче с «Зенитом» подвернул ногу, испугался

Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Всё обошлось. В матче с «Зенитом» я немного подвернул ногу, оступился и испугался. Позвал врачей, они подморозили мне голеностоп. После игры сделал физиопроцедуры. Всё, слава богу, прошло. Сейчас ничего не беспокоит», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с калининградской «Балтикой» в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android