Агкацев: в матче с «Зенитом» подвернул ногу, испугался

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Всё обошлось. В матче с «Зенитом» я немного подвернул ногу, оступился и испугался. Позвал врачей, они подморозили мне голеностоп. После игры сделал физиопроцедуры. Всё, слава богу, прошло. Сейчас ничего не беспокоит», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с калининградской «Балтикой» в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.