Агкацев: в матче с «Зенитом» подвернул ногу, испугался
Поделиться
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Всё обошлось. В матче с «Зенитом» я немного подвернул ногу, оступился и испугался. Позвал врачей, они подморозили мне голеностоп. После игры сделал физиопроцедуры. Всё, слава богу, прошло. Сейчас ничего не беспокоит», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
В 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с калининградской «Балтикой» в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:54
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:25
-
10:12
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:31
-
08:29
-
07:07
-
07:00
-
06:33
-
05:47
-
05:34
-
05:31
-
04:53
-
04:52
-
04:43
-
04:40
-
04:34