Агкацев: «Краснодару» будет непросто в матче с «Балтикой»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра пройдёт в воскресенье, 19 апреля, на стадионе «Ozon Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Балтика» — крепкая команда. Они много бегают, много подбирают мячи, хорошо ведут единоборства. В этом плане будет непросто. Но, я думаю, всё получится», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Балтика» располагается на четвёртой строчке, команда заработала 44 очка в 24 встречах.