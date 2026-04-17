Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: «Шахтёр» кажется мне очень техничной командой

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем полуфинале Лиги конференций с украинским «Шахтёром». Первая встреча состоится 30 апреля, вторая — 7 мая.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, ещё не разбирал их игру, но видел состав. Они начали с шестью бразильцами и пятью украинцами, а в прошлый раз было семь бразильцев и четыре украинца, так что «Шахтёр» кажется мне очень техничной командой. У нас уже есть опыт игр с украинскими командами, потому что мы встречались с киевским «Динамо» на общем этапе. Теперь есть две недели на подготовку, тщательный анализ, будем готовы, когда придёт время», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

Два грандиозных камбэка, Эмери снова царит, а у Николича — драма после 3:0. Жара в ЛЕ и ЛК
